ميلان يبتعد في صدارة الكالتشيو بقيادة ابراهيموفيتش ..فيديو

سما

ابتعد ميلان بفارق أربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز سهل 2- 0 على ضيفه تورينو اليوم السبت في عودة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة.

وأنهى يوفنتوس سجل ميلان الخالي من الهزيمة في الدوري عند 27 مباراة عندما تغلب عليه يوم الأربعاء لكن المتصدر تعافى سريعا وانتصر بثنائية في الشوط الأول عبر رفائيل لياو وفرانك كيسي من ركلة جزاء.

وحصل ريكاردو رودريجيز على أفضل فرصة للفريق الضيف عندما سدد ركلة حرة في العارضة لكن تورينو عانى لتشكيل خطورة من اللعب المفتوح.

وتعززت معنويات ميلان بعودة هدافه إبراهيموفيتش حيث شارك كبديل في آخر خمس دقائق في ظهوره الأول منذ إصابته ضد نابولي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة متقدما بأربع نقاط على جاره إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على روما غدا الأحد.

وبقي تورينو في المركز قبل الأخير وله 12 نقطة ويتأخر بنقطتين عن منطقة الأمان بعدما تلقى الهزيمة الأولى في خمس مباريات.