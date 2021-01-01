صورة .. الموت يفجع الفنان حسن الرداد

القاهرة / سما

فجع الفنان حسن الرداد الممثل المصري الشاب، اليوم الأحد 10 يناير 2021، بعد أن تلقى خبر وفاة والدته، فيما تلقى آلاف برقيات التعزية والمواساة عبر مواقع التواصل.

وأكد حسن الرداد في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر خبر وفاة والدته، قائلا : "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي، أطيب وأحم أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

وأضاف الممثل المصري : "مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وان شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله". فيما نشر صورة له معها أثناء أداء مناسك العمرة سابقا.

وفاة والدة حسن الرداد:

ويشارك حسن الرداد في الوقت الحالي ضمن طاقم لجنة المحققين في برنامج انت مين (The Masked Singer) الذي يبث أسبوعيا كل يوم الأربعاء على قناة إم بي سي.

ويستعد حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الفترة المقبلة، أبرزها فيلم (تحت تهديد السلام)، إلى جانب الممثلة الشابة مي عمر.





ولم يكن "تحت تهديد السلاح" مدرجا على جدول أعمال الرداد الأشهر الماضية، كون الشركة المنتجة تعاقدت قبله مع الممثل هاني سلامة لقيادة بطولة العمل الفني، لكنه اعتذر.

وبعد وفاة والدة حسن الرداد، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة والتشييع المتوقع اليوم في مصر، كما لم يتحدث الفنان عن مكان وجوده الحالي؛ لأنه كان الأربعاء الماضي في لبنان.