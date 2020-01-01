  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو يعلن رفع القيود على تعاون الولايات المتحدة مع تايوان..في ضربة جديدة الى الصين

السبت 09 يناير 2021 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يعلن رفع القيود على تعاون الولايات المتحدة مع تايوان..في ضربة جديدة الى الصين



واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بوميو، رفع الولايات المتحدة كل القيود التي فرضتها سابقا على تعاون البلاد مع تايوان، في ضربة جديدة إلى الصين من قبل الإدارة الحالية في واشنطن.



وقال بومبيو، في بيان: "تمثل تايوان ديمقراطية متطورة بشكل ديناميكي وشريكا موثوق به للولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك كانت وزارة الخارجية على مدار عدة عقود تفرض قيودا داخلية معقدة لرقابة تعاون دبلوماسيينا وموظفينا مع زملائهم التايوانيين. الولايات المتحدة اتخذت هذه الإجراءات بشكل أحادي الجانب في محاولة منها لاسترضاء النظام الشيوعي في بكين. لم تعد هناك حاجة إلى ذلك".

وذكر: "أعلن اليوم أنني أرفع كل هذه القيود المفروضة بشكل أحادي. على أجهزة السلطة التنفيذية أن تعتبر كل إرشادات الاتصال الخاصة بالعلاقات مع تايوان والتي تم إصدارها سابقا من قبل وزارة الخارجية... كباطلة وغير معمول بها".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.


واتبعت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، الذي تنتهي ولايته يوم 20 يناير، نهجا قاسيا ضد الصين منذ توليه السلطة عام 2016 حيث وصف مرارا النظام الشيوعي الصيني بأحد أكبر التهديديات للعالم برمته كما فرض سلسلة عقوبة موجعة على البلاد.

وتدير تايوان منذ العام 1949 سلطات لا تعترف بشرعية النظام الحكومي في باقي الأراضي الصينية، بينما تعتبر بكين الجزيرة من إحدى محافظاتها.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الثنائية مع إدارة تايوان عام 1979 وتتبع منذ ذلك الحين سياسة "الصين واحدة"، لكن الاتصالات بين واشنطن وتايبيه تشهد تعزيزا لافتا في السنوات الأخيرة على خلفية تزايد التوتر الصيني الأمريكي.

#مايك بومبيو #الصين #الولايات المتحدة الأمريكية #تايوان #وزارة الخارجية الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021 على نايل سات

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

اسعار العملات مقابل الشيكل

وول ستريت جورنال: رسالة بيلوسي "انقلاب عسكري صغير " على ترامب

الأخبار الرئيسية

الاوقاف بغزة توضح بشأن موسم العمرة والوظائف المُعلن عنها مؤخرا

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

صحة غزة تكشف عن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في القطاع

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

"الجهاد" تكشف موقفها من الانتخابات.. وتحذر من توظيف اجتماع الأمناء العامين لتحقيق مصالح شخصية