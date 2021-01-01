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بالفيديو: لحظة مقتل مجندة أمريكية سابقة خلال أعمال الشغب في الكابيتول

السبت 09 يناير 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: لحظة مقتل مجندة أمريكية سابقة خلال أعمال الشغب في الكابيتول



واشنطن/سما/

تداول نشطاء ووسائل إعلام فيديو يوثق مقتل امرأة من العناصر السابقين في سلاح الجو الأمريكي، خلال أعمال العنف والشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

وأكد الفيديو أن المرأة المدعوة أشلي بابيت (35 عاما) قتلت برصاص أحد أفراد الأمن داخل مقر الكونغرس، لدى محاولة حشد من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب اقتحام عيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.


ويظهر الفيديو أن المحتجين الذين كانت بابيت في صفوفهم، احتشدوا أمام أبواب الممر المؤدي إلى عيادة رئيسة مجلس النواب، خلف قاعة اجتماعات المجلس.

وكان المحتجون الذين رفع أحدهم العلم الأمريكي، يهتفون بعبارات مهينة في حق المشرعين وعناصر الأمن الذين كانوا يحمون أبواب الممر، ثم كسر بعضهم الأبواب الزجاجية، فيما تراجع ضابط الشرطة إلى وراء الأبواب.

وبين الفيديو أن أحد الضباط أطلق الرصاص على بابيت، عندما حاولت التسلل إلى داخل الممر تلبية لدعوات محتجين آخرين.

وكانت بابيت من خمسة أشخاص (بينهم ضابط شرطي) لقوا مصرعهم جراء أعمال العنف والشغب التي اندلعت داخل الكابيتول الأربعاء الماضي.

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