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أهالي برقة يتصدون لهجوم مستوطنين شمال نابلس

السبت 09 يناير 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي برقة يتصدون لهجوم مستوطنين شمال نابلس



نابلس /سما/

تصدى أهالي بلدة برقة شمال نابلس، مساء يوم السبت، لهجموم مجموعة من المستوطنين.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن أهالي برقة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين قرب جبل القصور، ولاحقوهم حتى مداخل مستوطنة "حومش" المخلاة.

وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى وجود انتشار للمستوطنين على طريقي قليقلة نابلس، ورام الله نابلس، واستهداف عدد من مركبات المواطنين بالحجارة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكرية على طريق جنين نابلس، وآخر قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وحاجز قرب مصنع الطنيب على طريق طولكرم نابلس، وأغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

#بلدة برقة #مستوطنون #اعتداءات المستوطنين

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