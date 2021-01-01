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الصحة العالمية: تسجيل رقم قياسي جديد في وفيات واصابات كورونا عالميا

السبت 09 يناير 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: تسجيل رقم قياسي جديد في وفيات واصابات كورونا عالميا



جنيف /سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المنظمة على موقعها الإلكتروني بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799712 إصابة، أكثر من ثلثها في الولايات المتحدة فقط، حيث رصدت 277195 إصابة.

وسجلت المنظمة خلال آخر 24 ساعة 15454 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضاً بـ4176 وفاة.

وأصبح إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في العالم، بناء على إحصاءات المنظمة الأممية، 87 مليوناً و589206 إصابات مؤكدة، منها مليون و906606 وفيات.
 

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كورونا حول العالم #وفيات كورونا

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