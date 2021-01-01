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الاوقاف بغزة توضح بشأن موسم العمرة والوظائف المُعلن عنها مؤخرا

السبت 09 يناير 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاوقاف بغزة توضح بشأن موسم العمرة والوظائف المُعلن عنها مؤخرا



غزة /سما/

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عبد الهادي الأغا، اليوم السبت، بأنه لا جديد بشأن استئناف العمرة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن هناك اتصالات بين اللجنة المشتركة مع السعودية، مشيراً إلى أن العمرة، تحتاج إلى ترتيبات مع الجانب المصري، والظروف ليست سهلة لاستئناف العمرة في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالوظائف، التي أعلنت عنها الوزارة، قال: هي 250 وظيفة جديدة 20 منها للوظائف التخصصية و96 للخدمات المسجدية من أذنة وغيرهم، و96 لتخصص شؤون دينية للدعاة والأئمة.

وتابع الأغا: بأن 38 وظيفة، خُصصت للأخوات تخصص شؤون دينية، وبعد غد سيبدأ الاختبار بالكلية الجامعية بإشراف الديوان.

وقال: إن علاقتنا بأشقائنا المسيحيين متميزة، وأصدرنا قراراً فتح الكنائس مع المساجد.

#غزة #وزارة الاوقاف #الحج والعمرة #قطاع غزة #فيروس كورونا

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