ليبرمان: "خطة نتنياهو في حال خسارته أسوأ مما حدث في الكابيتول"

القدس المحتلة /سما/

أشار رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان مساء يوم السبت، إلى الهجوم العنيف على الكابيتول هيل في الولايات المتحدة، وقال إن نتنياهو سيأمر بأعمال مماثلة في إسرائيل إذا شعر أنه يخسر الانتخابات، لكنه قال إن خطة نتنياهو ستكون أكثر حدة.

وقال ليبرمان في مقابلة مع قناة 12 العبرية، "ما رأيناه في الكابيتول لا شيء مقارنة بما يعده نتنياهو إذا شعر أنه يخسر الانتخابات"، وأضاف "نتنياهو أعطى بالفعل تعليمات في الماضي لشطب النتائج، ومن الواضح أنه يستعد للسيناريو الذي يخسره، سوف يروج لخطة كما رأينا في الولايات المتحدة وحتى أقوى."

ومن جهة أخرى، هاجم ليبرمان رئيس حزب أزرق أبيض، وزير الجيش الإسرائيلي غانتس وقال إنه إذا تجاوز نسبة الحظر فسوف ينضم إلى نتنياهو.