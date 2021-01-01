ولد علي: نتطلع إلى الوصول إلى أعلى مستوياتنا قبيل مواجهة سنغافورة

رام الله /سما/

قال المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نور الدين ولد علي، إنه يتطلع إلى الوصول لأعلى مستوى للاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، قبيل استئناف الفدائي مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يستضيف نظيره السنغافوري في الـ25 من آذار المقبل ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الرابعة.

وأضاف ولد علي في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، أن جائحة كورونا والآثار الناجمة عنها، حالت دون تجميع المنتخب وإقامة أي معسكر تدريبي أو مباراة ودّية خلال المرحلة الماضية.

وأعرب عن شكره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برئاسة اللواء جبريل الرجوب، على تأمين المعسكر التدريبي الداخلي المقام حاليا في أريحا، والذي سيتبعه معسكر تدريبي خارجي في الكويت يتخلله مواجهة المنتخب الكويتي الشقيق في مباراة ودّية في الـ18 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وأشار المدير الفني الجزائري إلى أن الهدف من المعسكر المقام في أريحا هو استعادة التواصل والانسجام بين لاعبي المنتخب ومحاولة زيادة منسوب اللياقة قبيل المغادرة إلى الكويت.

وأكد ولد علي أهمية تصميم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على استمرار عجلة الدوري الفلسطيني من خلال استكمال الموسم الماضي بنجاح، ومواصلة ذلك بإنهاء مرحلة الذهاب من الموسم الحالي على مستوى عالي من المنافسة، معتبراً أن ذلك أتاح للاعبين البقاء على نسق مرتفع من التنافس.

وأوضح أنه تم استدعاء قائمة موسعة من اللاعبين منهم من مثل المنتخب في العديد من المناسبات سابقاً، إضافة إلى اللاعبين الذي كان لهم بصمة مميزة في الدوري الفلسطيني، إضافة إلى استدعاء ثلاثي المنتخب الأولمبي أنس بني عودة ومحمد عويسات وأمير قطاوي.

ونوه ولد علي إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يتمكنوا من الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني نتيجة ظروف صحية أو لأسباب خاصة، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامجاً خاصاً من أجل متابعة واستدعاء بعض لاعبي الدوري في المحافظات الجنوبية لكن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حالياً نتيجة فايروس كوفيد-19 حالت دون قدوم بعض اللاعبين، مؤكداً أنه سيتم استدعائهم عندما تتاح الفرصة في الفترة المقبلة.

وأكمل ولد علي أنه يوجد متابعة أيضاً للاعبي الشتات وأن هناك برنامجا خاصا لمراقبة هؤلاء اللاعبين من خلال الطاقم الفني للاتحاد.

وتحتل فلسطين المركز الخامس برصيد 4 نقاط في المجموعة الرابعة التي تتصدرها أوزبكستان برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، وتأتي السعودية في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ولكن من أربع مباريات، في حين تحتل سنغافورة المركز الثالث بـ7 نقاط واليمن رابعة بـ5 نقاط.