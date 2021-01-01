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مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب

السبت 09 يناير 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في القدس وتل أبيب



القدس المحتلة /سما/

 شهدت عدد من المدن الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحديدا قرب مقر إقامته في القدس المحتلة وفي مدينة تل أبيب.

وتشهد إسرائيل خروج مظاهرات للأسبوع الـ29 على التوالي، ضد نتنياهو، للاحتجاج على سياساته، سواء بشأن مواجهته لأزمة كورونا، أو للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن محتجين إسرائيليين حاولوا اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، ونجحوا بالفعل في السيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الإسرائيلية، في شارع سمولنسكين القريب من مقر نتنياهو نفسه.

وأوضحت أن جهاز الشاباك تدخل، على الفور، في محاولة للسيطرة على الوضع الراهن، وعدم اقتحام مبنى إقامة نتنياهو أو إيذائه، حيث دخل إلى الغرفة المغلقة، رئيس الوزراء الإسرائيلي وأسرته وأشخاص آخرين يتواجدون في المقر، وذلك لأسباب أمنية، حيث مكثوا في الغرفة المغلقة لمدة ساعة كاملة.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان منظمات إسرائيلية قد دعت إلى التظاهر ضد نتنياهو، أنهم لم يحاولوا اقتحام مقر نتنياهو أو إيذائه، وإنما التظاهر والاحتجاج ضد سياساته فحسب.

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