  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مباحثات أميركية قطرية في الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب

السبت 09 يناير 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات أميركية قطرية في الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب



الدوحة /سما/

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، السبت، إنه بحث مع كبار المسؤولين القطريين التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك خلال زيارته أجراها للدوحة هذا الأسبوع.

وذكر منوتشين في بيان نشره على صفحته في تويتر، أن المباحثات ركزت على العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وتم تأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية وعضوية دول الخليج.

وشملت مباحثات منوتشين، التي جرت في الدوحة خلال الفترة بين 7 و9 يناير الجاري، كلا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووزير المالية علي شريف العمادي ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة.

وتأتي زيارة منيوتشن بعد أيام من إعلان المصالحة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من قيام هذه الدول بمقاطعة الدوحة بحجة دعمها للإرهاب، وهو أمر تنفيه قطر بشدة.

#الارهاب #الولايات المتحدة #قطر #دول الخليج #مكافحة تمويل الإرهاب #ستيفن منوتشين

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021 على نايل سات

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

تردد قناة سما الأردن الجديد 2021 على النايل سات

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

صحة غزة تكشف عن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في القطاع

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

"الجهاد" تكشف موقفها من الانتخابات.. وتحذر من توظيف اجتماع الأمناء العامين لتحقيق مصالح شخصية

الرئيس وحنا ناصر

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر