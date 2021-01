مباحثات أميركية قطرية في الدوحة لمكافحة تمويل الإرهاب

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، السبت، إنه بحث مع كبار المسؤولين القطريين التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك خلال زيارته أجراها للدوحة هذا الأسبوع.

وذكر منوتشين في بيان نشره على صفحته في تويتر، أن المباحثات ركزت على العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وتم تأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية وعضوية دول الخليج.

