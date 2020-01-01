الخارجية العراقية تُعقب على فرض أمريكا عقوبات ضد رئيس الحشد الشعبي

بغداد /سما/

عقبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على فرض أمريكا عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان صحفي: "إنّها "فوجئت" بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على فالح الفياض الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وأضافت: "أنّ العقوباتالالتي فرضعتها الولايات المتحدة على الفياض الذي قتل نائبه أبو مهدي المهندس مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد العام الماضي، "مفاجئة وغير مقبولة".

وتابعت: "الوزارةستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة وستعمل على معالجة تبعاتِ ذلك"، وفق ما ذكرت فرانس برس.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت، يوم الجمعة، إدراج فالح الفياض في القائمة السوداء بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك دوره في قمع احتجاجات أكتوبر 2019 التي أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألف شخص.