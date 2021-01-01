مجهولون يعتدون على عمال من جلبون في الجولان

جنين /سما/

أصيب مساء اليوم ، أربعة عمال من قرية جلبون شرق جنين ، بجروح بين الخطيرة والطفيفة اثر تعرضهم لاعتداء من قبل مجهولين في بلدة بقعاتا في الجولان السوري المحتل .

وأفادت مصادر محلية في جلبون، أن العمال وبعد نهاية عملهم ، فوجئوا باقتحام عدة أشخاص يحملون العصي والهروات للسكنات التي يقيمون فيها وهاجموهم بالسكاكين والعصي واعتدوا عليهم بشكل وحشي دون معرفة الاسباب .

وذكر أهالي الصحايا ، أن أبناء البلدة يعملون بتصاريح عمل رسمية ، وقد باغتهم العديد من الشبان الذين حملوا السلاح الابيض داخل أسرهم وسكاناتهم وقاموا بطعن وضرب بعضهم ، وجرى نقل المصابين عبر طائرة مروحية لمستشفى صفد لعلاجهم ، وتبين ان إصابة اثنين منهما متوسطة .وهما :محمود حسن ابو الرب ٤٠ عاماً و محمد احمد عبد الرحمن ابوالرب 40 عاماً.

ووسط أجواء التوتر والقلق التي تسود أوساط أهالي البلدة على حياة أبناءهم، ذكر الاهالي ، أن ممثلين عن مؤسسات وفعاليات جلبون سارعت للاتصال مع مؤسست وفعاليات الجولان للتدخل ومتابعة اوضاع المصابين وحماية العمال ووقف الاعتداءات عليهم . .

الجدير ذكره ، أن العشرات من عمال الضفة يعملون في المنطقة ويقيمون في السكنات التي تعرضت للهجوم .