رئيس وزراء الهند: مستعدون لإنقاذ البشرية من كورونا بلقاحين من صنعنا

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إن بلاده مستعدة لحماية البشرية ليس بلقاح واحد مضاد لفيروس "كورونا" المستجد ولكن بلقاحين، وذلك مع استمرار الوباء العالمي في إحداث فوضى في اقتصادات العالم، وإرباك أنظمة الرعاية الصحية العامة.
ولفت مودي في الخطاب الافتتاحي لمؤتمر برافاسي بهاراتيا ديفاز الـ16، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الى انه "في عصر كورونا تعد الهند من بين الدول التي لديها أقل معدل وفيات وأعلى معدل تعافي في العالم، واليوم الهند مستعدة لحماية البشرية ليس بلقاح واحد مضاد لكورونا، وإنما بلقاحين مكتوب عليهما عبارة "صنع في الهند".
وكانت الحكومة الهندية وافقت قبل أسبوع على استخدام لقاحين للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاح الأول تقوم شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أكسفورد بتطويره، بينما الثاني يتولى تطويره معهد حكومي.