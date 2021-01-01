رئيس وزراء الهند: مستعدون لإنقاذ البشرية من كورونا بلقاحين من صنعنا

نيودلهي /سما/

أعلن رئيس وزراء ​الهند​، ​ناريندرا مودي​، إن بلاده مستعدة لحماية البشرية ليس بلقاح واحد مضاد لفيروس "كورونا" المستجد ولكن بلقاحين، وذلك مع استمرار الوباء ​العالم​ي في إحداث فوضى في اقتصادات العالم، وإرباك أنظمة الرعاية الصحية العامة.

ولفت مودي في الخطاب الافتتاحي ل​مؤتمر​ برافاسي بهاراتيا ديفاز الـ16، بحسب صحيفة "هندوستان ​تايمز​" الى انه "في عصر كورونا تعد الهند من بين الدول التي لديها أقل معدل ​وفيات​ وأعلى معدل تعافي في العالم، واليوم الهند مستعدة لحماية البشرية ليس بلقاح واحد مضاد لكورونا، وإنما بلقاحين مكتوب عليهما عبارة "صنع في الهند".

وكانت ​الحكومة​ الهندية وافقت قبل أسبوع على استخدام لقاحين للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة "​رويترز​"، فإن اللقاح الأول تقوم شركة "أسترا زينيكا" وجامعة ​أكسفورد​ بتطويره، بينما الثاني يتولى تطويره معهد حكومي.