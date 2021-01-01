  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة تكشف عن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في القطاع

السبت 09 يناير 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف عن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في القطاع



غزة /سما/

كشف الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، عن عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في قطاع غزة.

وأوضح القدرة في تصريحات لاذاعة القدس المحلية، أن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في قطاع غزة، المتابعة الحثيثة في تتبع الخارطة الوبائية والتزام المواطنين الأكبر والإجراءات المشددة ووقف المناسبات الاجتماعية، وما هو مطلوب المزيد من الالتزام.

وأضاف: أن هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والأمر يتزامن مع الإجراءات المشددة المتبعة خلال الفترة الماضية، في إطار تثبيط تفشي الوباء.

وأشار الى أنه منذ بداية يناير بلغ عدد الحالات التي احتاجت رعاية فائقة 133 حالة، وعدد الحالات التي استدعت مستشفى 246 حالة وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بالأشهر الماضية.

وفق القدرة، سُجل نهاية ديسمبر الماضي ذروة الحالة الوبائية، إذ بلغ عدد الحالات التي تطلبت رعاية فائقة 240 حالة، وعدد الحالات التي استدعت علاج في المستشفى 370 حالة.

ولفت الى أنه سيتم تقييم ومتابعة الإجراءات التخفيفية ومن ضمنها عودة المدارس للمراحل الأساسية ومدى الالتزام، والأمر مرهون بالحالة الوبائية.

وقال المتحدث باسم صحة غزة، نتابع مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله، لتوفير اللقاحات لقطاع غزة في حال وصولها للأراضي الفلسطينية.
 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #اصابات كورونا #محافظات غزة #الخارطة الوبائية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021 على نايل سات

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

تردد قناة سما الأردن الجديد 2021 على النايل سات

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

"الجهاد" تكشف موقفها من الانتخابات.. وتحذر من توظيف اجتماع الأمناء العامين لتحقيق مصالح شخصية

الرئيس وحنا ناصر

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر

حماس تكشف عن فحوى رسائل بعثها رئيس مكتبها السياسي هنية لعدة دول بشأن انهاء الانقسام

نتنياهو

رغم امتلاك إسرائيل “أفضليات المعالجة”.. ما العلاقة الانتخابية بين الفيروس ونتنياهو؟