صحة غزة تكشف عن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في القطاع

غزة /سما/

كشف الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، عن عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في قطاع غزة.

وأوضح القدرة في تصريحات لاذاعة القدس المحلية، أن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في قطاع غزة، المتابعة الحثيثة في تتبع الخارطة الوبائية والتزام المواطنين الأكبر والإجراءات المشددة ووقف المناسبات الاجتماعية، وما هو مطلوب المزيد من الالتزام.

وأضاف: أن هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والأمر يتزامن مع الإجراءات المشددة المتبعة خلال الفترة الماضية، في إطار تثبيط تفشي الوباء.

وأشار الى أنه منذ بداية يناير بلغ عدد الحالات التي احتاجت رعاية فائقة 133 حالة، وعدد الحالات التي استدعت مستشفى 246 حالة وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بالأشهر الماضية.

وفق القدرة، سُجل نهاية ديسمبر الماضي ذروة الحالة الوبائية، إذ بلغ عدد الحالات التي تطلبت رعاية فائقة 240 حالة، وعدد الحالات التي استدعت علاج في المستشفى 370 حالة.

ولفت الى أنه سيتم تقييم ومتابعة الإجراءات التخفيفية ومن ضمنها عودة المدارس للمراحل الأساسية ومدى الالتزام، والأمر مرهون بالحالة الوبائية.



وقال المتحدث باسم صحة غزة، نتابع مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله، لتوفير اللقاحات لقطاع غزة في حال وصولها للأراضي الفلسطينية.

