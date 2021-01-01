ضبط 1750 لتر سولار مهرب في إحدى بلدات محافظة سلفيت

سلفيت /سما/

بناءً على العمل الأمني المشترك: ضبط جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني، اليوم السبت، في إحدى بلدات محافظة سلفيت، 1750 لتر سولار مهرب، وضبط مضخة لتعبئة الوقود، داخل نقطة غير قانونية لبيع الوقود المهرب.

وقد تم إغلاق نقطة بيع الوقود المهرب والتحفظ على الكمية المذكورة وإحالة القضية لجهة الاختصاص في هيئة البترول لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ويهيب الجهاز بالمواطنين عدم تداول الوقود المهرب؛ لما يخلفه من خطر على المركبات، وضرورة إبلاغ الجهاز عبر الرقم المجاني (132) أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مثل هذه الأعمال التي تلحق الضرر باقتصادنا الوطني.