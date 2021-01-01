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بومبيو يعلق على إيقاف حساب ترامب على "تويتر".. "إسكات الأصوات خطير"

السبت 09 يناير 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يعلق على إيقاف حساب ترامب على "تويتر".. "إسكات الأصوات خطير"



واشنطن /سما/

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، على تعليق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لحساب الرئيس دونالد ترامب.

وغرد بومبيو قائلاً: "إسكات الأصوات خطير وخطوة غير أميركية، أنه امر محزن"، مضيفاً: "لا يمكن إسكات أصوات 75 مليون أميركي"، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعدما أوقفت شركة (تويتر)، اليوم السبت، حساب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بسبب انتهاك قواعدها.

جاء ذلك، بعد أن أوقفت شركة (تويتر) حسابين للرئيس ترامب نهائياً، خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف. 

واتهم ترامب، (تويتر) بالتآمر "لإسكاته"، قائلاً: إن المنصة "تكمم أفواه حرية التعبير". 

#مايك بومبيو #الولايات المتحدة #دونالد ترامب #تويتر

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