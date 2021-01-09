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ميسي ينفرد بصدارة الليغا بعد مباراة اليوم

السبت 09 يناير 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ينفرد بصدارة الليغا بعد مباراة اليوم



سما

انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين في مرمى مضيفه غرناطة (3-0) في اللقاء المقام بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية 18 لليغا.

وأحرز ميسي الهدفين الثاني والثالث "للبلوغرانا" في الدقيقتين (35 و42)، وذلك بعد أن افتتح زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مبكرا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.


ورفع ميسي رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفا، وانفرد بعرش صدارة هدافي الدوري، مبتعدا بفارق هدف عن كل من الثلاثي، الأوروغوياني لويس

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