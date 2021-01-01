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تحديد موعد إصدار المراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر

السبت 09 يناير 2021 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر



رام الله /سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.

وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.

وأبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه.

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة.

#الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #حنا ناصر #فلسطين

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