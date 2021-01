السعودية تعلن استئناف الرحلات إلى قطر

أعلنت شركة "الخطوط الجوية السعودية"، اليوم السبت، عن استئنافها الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستسير رحلات جوية إلى الدوحة من الرياض وجدة ابتداء من 11 يناير.



ويأتي هذا التطور بعد مرور أكثر من 3 سنوات من توتر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ"دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

