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الاحتلال يقتحم يعبد جنوب غرب جنين ويغلق طرقا فرعية

السبت 09 يناير 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم يعبد جنوب غرب جنين ويغلق طرقا فرعية



جنين /سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طرقا فرعية، وحي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة في البلدة.

وأفاد نائب رئيس بلية يعبد أحمد بعجاوي، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الفرعية الترابية المؤدية إلى بلدة يعبد وتربطها بحاجز عسكري "دوتان"، وكذلك حي البعاجوي الواقع أول البلد، وشرع الجنود بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات راكبيها.

وأضاف أن قوات الاحتلال ما تزال تغلق حاجزر عسكري "دوتان" الرابط بين محافظتي جنين وطولكرم ببلدة يعبد منذ عدة ساعات.

وكان الاحتلال ادعى في وقت لاحق من اليوم، تعرض قواته على الحاجز المذكور لإطلاق نار.

#قوات الاحتلال #بلدة يعبد #جنين

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