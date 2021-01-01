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وكيل اوقاف غزة: يمكن إجراء دراسة لصلاة الجمعة حال قدّم المصلون التزاماً راقياً

السبت 09 يناير 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل اوقاف غزة: يمكن إجراء دراسة لصلاة الجمعة حال قدّم المصلون التزاماً راقياً



غزة /سما/

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عبد الهادي الأغا، اليوم السبت، إن المساجد ستفتتح فجر يوم غد الأحد وفق الإجراءات الوقائية المتفق عليها مع وزارة الصحة وبالمقدمة منها لبس الكمامة والمباعدة بين المصلين.

وأوضح الأغا، أن القرار بإعادة فتح المساجد من الأحد الخميس ويستثنى يومي الجمعة والسبت اللذان يشهدا اغلاقا.

وأضاف: "إذا ما قدم المصلون التزاما راقيا ممكن حدوث دراسة لصلاة الجمعة بعد اتخاذ خلية الأزمة قرارا بذلك"، مشيرًا إلى أنه شكلنا لجان خاصة لمتابعة إجراءات الوقاية عبر الإخوة الفاعلين في المساجد.

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة #صلاة الجمعة #فيروس كورونا

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