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شرطة القدس تغلق 75 محلًا تجاريًا لمخالفة حالة الطوارئ

السبت 09 يناير 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة القدس تغلق 75 محلًا تجاريًا لمخالفة حالة الطوارئ



القدس المحتلة /سما/

أغلقت الشرطة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، وبالشراكة مع المؤسسة الأمنية ، 75 محلًا تجاريًا، لمخالفة إجراءات السلامة المعلن عنها في حالة الطوارئ، في بلدات شمال غرب وشمال القدس.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: "إنّ طواقم ضواحي القدس وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية نفذت جولات تفقدية في بلدات ضواحي القدس للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية وصالات الأفراح والمقاهي بقرار الحكومة وفقًا لحالة الطوارئ المعلنة".

وأضافت: "تم إغلاق 75 محلًا تجاريًا، بسبب مخالفتهم لحالة الطوارئ المعلن عنها، وألقت القبض على صاحب مقهى لمخالفته بفتح المقهى ومخالفة أشخاص كانوا متواجدين في المقهى خلافا لقرار الحكومة". 

وأشارت إلى أنّ الشرطة سلّمت المقبوض عليه لقسم التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة حسب الأصول.

وذكرت أنّ طواقمها حرّرت 16 مخالفة لسائقي مركبات ومواطنين تتعلق بإجراءات السلامة، وضبطت مركبة غير قانونية، وحجزت مركبة عمومي حجز إداري لمدة 15 يومًا؛ لعدم وجود رخصة بحوزة السائق.

#الشرطة الفلسطينية #القدس

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