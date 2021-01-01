الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر

رام الله /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

ومن المتوقع ان يبحث اللقاء موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية، اضافة الى مناقشة موعد اصدار الموسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية.







وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ اليوم السبت ، أن الرئيس محمود عباس، سوف يجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر ، للتباحث في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية .

و في السياق ذاته أكد الشيخ ،أنه سوف يتم تحديد موعد اصدار المراسيم الرئاسية ، التي ستحدد مواعيد اجراء الانتخابات