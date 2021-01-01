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الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر

السبت 09 يناير 2021 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر



رام الله /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم السبت، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

ومن المتوقع ان يبحث اللقاء موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية، اضافة الى مناقشة موعد اصدار الموسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية.



الرئيس

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ  اليوم السبت ، أن الرئيس محمود عباس، سوف يجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر ، للتباحث في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية .

و في السياق ذاته أكد  الشيخ ،أنه سوف يتم تحديد موعد اصدار المراسيم الرئاسية ، التي ستحدد مواعيد اجراء الانتخابات

#الرئيس عباس #حنا ناصر #الانتخابات الفلسطينية
الرئيس

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