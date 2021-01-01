الصحة الإسرائيلية: أكثر من 7800 إصابة بكورونا الجمعة و46 وفاة

القدس المحتلة /سما/

توفّي 46 شخصًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأصيب أكثر من 7800 شخص بالفيروس، أمس، الجمعة، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت.

وارتفع عدد وفيات كورونا إلى 3633 منذ بدء الجائحة، منهم 278 خلال الأسبوع الأخير بحسب وزارة الصحّة الإسرائيلية.

وأعلنت الوزارة إجراء 120 ألف فحص، أمس، الجمعة، ما يعني أن نسبة النتائج الموجبة إلى مجمل الفحوصات هي 6.5٪.

واليوم، السبت، سجّلت إصابة 2998 شخصًا بنسبة إصابات موجبة 5.8٪.

ويخضع 1646 شخصًا للعلاج في المشافي، وهذا أعلى عدد على الإطلاق منذ بدء الجائحة، منهم 964 توصف حالتهم بالخطيرة، ويخضع منهم 236 لأجهزة التنفس الصناعي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنّها سجلت 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية للفيروس.

وذكرت الوزارة أنّ الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتي عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة.

وذكرت الوزارة أن سلالة العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة أصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا.

وذكرت أن اكتشاف الإصابات جاء في إطار حملة تجريها الوزارة بهدف الكشف المبكر عن الطفرة ومنع انتشارها في البلاد.

وأكدت الوزارة على أن "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة".

وفي هذه الأثناء، وصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى 150 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير العام لوزارة الصحية، حيزي ليفي، إن الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة تأتي في أعقاب انتشار الطفرة البريطانية، وحول الطفرة الجنوب أفريقية، قال: "لا أستبعد احتمال أن تكون هذه الطفرة بيننا، وإن كانت بمعدلات منخفضة".

وسلالة "بي 117" من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس الذي كان منتشرا سابقا، بنسبة تتراوح بين 40 و70٪.

وأثار انتشار السلالة "بي 117" (في بريطانيا) وأخرى أكثر نقلا للعدوى ظهرت في جنوب أفريقيا معروفة باسم "بي 1351"، مخاوف من ظهور سلالة مماثلة في الولايات المتحدة.

ويدرس المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إمكانية تخفيف القيود المشددة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك إمكانية الرفع التدريجي للإغلاق الثالث الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم تشديده منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضي.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الأيام الأربعة الأخيرة سجلت انخفاضا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الحالات جديدة، الأمر الذي قد يعبر عن فعالية الإغلاق في خفض معدلات الإصابة.