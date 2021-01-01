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حماس تكشف عن فحوى رسائل بعثها رئيس مكتبها السياسي هنية لعدة دول بشأن انهاء الانقسام

السبت 09 يناير 2021 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف عن فحوى رسائل بعثها رئيس مكتبها السياسي هنية لعدة دول بشأن انهاء الانقسام



غزة /سما/

قالت حركة "حماس"، اليوم السبت، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، يواصل جهوده السياسية والدبلوماسية لدعم وإسناد خطوات وحدة الشعب الفلسطيني على المستوى العربي والإقليمي والدولي، حيث بعث برسائل إلى العديد من الدول في إطار اتصالاته التي يقوم بها في هذا الصدد.

وأوضحت الحركة، أن هنية أرسل رسائل إلى الأمم المتحدة، وقادة كل من إيران والأردن وسويسرا وجنوب أفريقيا، استعرض فيها الجهود التي قامت بها الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام، وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط.

ودعا قادة الدول المختلفة إلى دعم هذه الجهود وإسنادها، والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.

#حماس #اسماعيل هنية #الدول العربية #الوحدة الوطنية #الشعب الفلسطيني

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