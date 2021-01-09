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أويحيى يؤكد بيع 60 سبيكة ذهبية في السوق السوداء قدمها أمراء خليجيون هدايا للرئاسة

تصريحات ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الحكومة الجزائري الأسبق خلال محاكمته

السبت 09 يناير 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الحكومة الجزائري الأسبق خلال محاكمته



الجزائر /سما/

ألهبت تصريحات رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى خلال محاكمته اليوم مواقع التواصل الاجتماعي عندما قال إنه كان يتلقى “صفائح من الذهب من طرف أمراء الخليج” وقام ببيعها.

وحسب ما نقله موقع قناة “الحياة” فإن أويحيى قال أمام هيئة المحكمة، حيث يحاكم في قضية تصنيع السيارات وتمويل العهدة الخامسة، بأنه باع “60 سبيكة ذهب قدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من الخليج وقمت ببيعها في السوق السوداء بمبلغ 350 مليون دينار”، وأوضح بأنه لجأ لبيع السبائك “لأن البنوك الجزائرية رفضت شراءها”، وأضاف بأنه “حوّل 600 مليون سنتيم” لزوجته. وفي محاولته للدفاع عن نفسه قال لو كنت “سارقا لأخذت طائرة وبعت الذهب في الخارج”.

وجاءت تصريحات أويحيى ردا على سؤال القاضي عن مصدر الأموال التي عثر عليها في حساباته البنكية والبريدية والمقدرة بحوالي 70 مليار سنتيم.


وانطلقت اليوم بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي تقدم به محامو كل من رئيسي الحكومة الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، المتورطين الرئيسيين في القضية.

وتجري المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة للمرة الثالثة للمدانين، بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المدانين.

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