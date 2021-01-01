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الاحتلال يغلق حاجز "دوتان" العسكري ويكثف من تواجده جنوب غرب جنين

السبت 09 يناير 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق حاجز "دوتان" العسكري ويكثف من تواجده جنوب غرب جنين



جنين /سما/

اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ما تسبب بإعاقة تنقل المواطنين بين محافظتي جنين وطولكرم وبلدة يعبد والقرى المحيطة بها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المذكور ومنعت المواطنين من العبور، واحتجزتهم وفتشت مركباتهم ودققت ببطاقاتهم الشخصية.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط الحاجز العسكري وبين كروم الزيتون وعلى الشارع الرئيسي المحاذي لبلدة يعبد.

وكان الاحتلال ادعى في وقت لاحق من اليوم، تعرض قواته على الحاجز المذكور لإطلاق نار.

#قوات الاحتلال #حاجز دوتان العسكري

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