"متابعة العزل المنزلي" بغزة توضح إجراءاتها لمصابي "كورونا"

غزة /سما/

قال رئيس متابعة العزل المنزلي بغزة معتصم صلاح: "الفرق الطبية نفذت 8050 زيارة للمصابين المعزولين منزليًا، منذ تشكيل لجنة العزل المنزلي في نوفمبر الماضي".

وأفاد في تصريح صحفي مساء يوم السبت، بأن الزيارات المنزلية استفاد منها 11750 مصابًا، و57 ألف مخالطًا، منوهًا إلى أنه يخضع حاليًا 6800 مصابًا نشطًا للعزل المنزلي.

وأوضح أن نسبة المصابين في العزل المنزلي بلغت 76% من إجمالي الإصابات النشطة، مضيفًا أنه خلال المتابعة الطبية المنزلية تم تحويل 560 مريض الى المستشفيات لمزيد من التدخل الطبي المطلوب.

وأشار إلى أنه تمت زيارة كافة المصابين من كبار السن وأصحاب الأمراض المختلفة وتقديم الرعاية الطبية لهم.