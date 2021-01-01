  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"متابعة العزل المنزلي" بغزة توضح إجراءاتها لمصابي "كورونا"

السبت 09 يناير 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"متابعة العزل المنزلي" بغزة توضح إجراءاتها لمصابي "كورونا"



غزة /سما/

قال رئيس متابعة العزل المنزلي بغزة معتصم صلاح: "الفرق الطبية نفذت 8050 زيارة للمصابين المعزولين منزليًا، منذ تشكيل لجنة العزل المنزلي في نوفمبر الماضي".

وأفاد في تصريح صحفي مساء يوم السبت، بأن الزيارات المنزلية استفاد منها 11750 مصابًا، و57 ألف مخالطًا، منوهًا إلى أنه يخضع حاليًا 6800 مصابًا نشطًا للعزل المنزلي.

وأوضح أن نسبة المصابين في العزل المنزلي بلغت 76% من إجمالي الإصابات النشطة، مضيفًا أنه خلال المتابعة الطبية المنزلية تم تحويل 560 مريض الى المستشفيات لمزيد من التدخل الطبي المطلوب.

وأشار إلى أنه تمت زيارة كافة المصابين من كبار السن وأصحاب الأمراض المختلفة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

#غزة #العزل المنزلي #فيروس كورونا #كورونا في غزة #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

فيديو مرعب : شاب يدهس شقيقه داخل قرية المدية غرب رام الله بسبب خلاف عائلي

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

وول ستريت جورنال: رسالة بيلوسي "انقلاب عسكري صغير " على ترامب

الأخبار الرئيسية

عباس

حسين الشيخ يؤكد لقاء الرئيس عباس مع حنا ناصر لتحديد موعد الإنتخابات

قيادي فلسطيني: إسرائيل سعيدة لأن الفلسطينيين غير قادرين على الحصول على اللقاحات لأشهر طويلة

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

الربيع العربي

محلل إسرائيلي يكشف عن ما قدمه الربيع العربي لـ "إسرائيل"

وزيرة الصحة: تسجيل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقطاع