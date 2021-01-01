حماس تكشف تفاصيل رسالة هنية للعاهل السعودي وولي العهد بشأن المصالحة الخليجية

غزة /سما/

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بارك له فيها إنجاز ونجاح الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب هنية في رسالته عن تثمينه لبيان "العلا" الّذي ينهي "الأزمة والخلاف بين الأشقاء، ويرأب الصّدع ويعزّز اللّحمة والتقارب بينهم، ويدفع باتجاه العمل العربي المشترك لتحقيق مزيد من التنمية والتكامل والتعاون في المجالات كافة".

وعبّر هنية عن خالص تقدير الحركة لجهود المملكة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز الذي يعدّ استمرارًا لدورها التاريخي في احتضان قضايا الأمَّة والتضامن معها والدفاع عنها.

كما بعث هنية برسالة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمّد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمنًا دوره في نجاح الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق المصالحة الخليجية.

وأكّد هنية في رسالته أنَّ حماس ترى في هذه المصالحة خطوة مهمّة في تعزيز العمل المشترك لصالح القضية الفلسطينية، في ظلّ ما تتعرّض له من تحدّيات الاحتلال والحصار والتهويد ومخاطر التصفية والتغييب والإنهاء.