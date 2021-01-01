حسين الشيخ يؤكد لقاء الرئيس عباس مع حنا ناصر لتحديد موعد الانتخابات

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ اليوم السبت .



أن السيد الرئيس محمود عباس سوف يجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر للتباحث في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية .

وتحديد موعد اصدار المراسيم الرئاسية التي ستحدد مواعيد اجراء هذه الانتخابات.

وفي وقت سابق قال اللواء جبريل الرجوب، أمير سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الخميس الماضي :"إنه خلال 48 ساعة، سيتم اللقاء مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وبعدها سيتم إصدار المراسيم الرئاسية، لافتاً إلى أنه فور إصدار هذه المراسيم، سيبدأ الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وسيبقى الحوار مفتوحاً".

وأشار إلى أنه ستجرى الانتخابات بالتتالي، التشريعية، فالرئاسية، ثم تأليف المجلس الوطني الفلسطيني.