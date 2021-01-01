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ضبط 800 لتر سولار مهرب في سلفيت

السبت 09 يناير 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 800 لتر سولار مهرب في سلفيت



سلفيت /سما/

ضبط جهاز الاستخبارات العسكرية في محافظة سلفيت، اليوم السبت، بالتعاون مع الضابطة الجمركية كمية من السولار المهرب بسعة 800 لتر في بلدة دير بلوط غرب المحافظة.

وأكد مسير أعمال محافظة سلفيت محمود صالح، أن المؤسسة الأمنية لن تسمح لأي كان بالمساس بأمن وسلامة المواطنين والاقتصاد الوطني، وستحارب الخارجين عن القانون والمهربين بشتى الطرق.

بدوره، أوضح مدير جهاز الاستخبارات في سلفيت حسين حنني، بأنه تمكنت قوة من الجهاز بناء على معلومات استخباراتية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الضابطة الجمركية، من ضبط ومصادرة كمية كبيرة من السولار المهرب من إسرائيل ومضخة للتعبئة، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وتحويل المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

#الاستخبارات العسكرية #سلفيت #جهاز الضابطة الجمركية

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