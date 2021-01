من هو ذو قرنين الكابيتول الذي تجوزت شهرته كل الحدود ؟(صور)

تصدرت صور الرجل صاحب الفرو والقرنين، الذي أطلق عليه اسم "ذو القرنين" صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد حضوره اللافت خلال أحداث العنف التي شهدها الكابيتول الأمريكي.

جاك آنجلي، البالغ من العمر 32 عاما، وأصيل ولاية أريزونا، هو مؤيد شرس لحركة "كيو آنون" اليمينية المتطرفة، وهي حركة تخوض حربا سرية لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

استقطب جاك بصدره العاري وتسريحته الغريبة مع قرون حيوان "البيزون" (الجاموس الأمريكي)، اهتمام المصورين والكاميرات خلال تنقله في أرجاء الكابيتول.

وإثر حضوره البارز خلال التظاهرات واقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) يوم الأربعاء الماضي، تداول نشطاء صورا لجاك، أو كما يحلو للجميع تسميته "ذو القرنين"، يظهر فيها بزيه المميز خلال تظاهرات مؤيدة لترامب في فينيكس في الأشهر الأخيرة.



وفي وقت لاحق، قال جاك إنه استطاع الدخول إلى مبنى الكونغرس بعد مقاومة بسيطة من الشرطة، وأنهم (رجال الشرطة) طلبوا من المتظاهرين الرحيل بأدب، ثم تركوهم يدخلون.

There is a rapidly spreading conspiracy theory that this man, Jake Angelo AKA Horns, is antifa. Here is Gavin McInnes of the Proud Boys explicitly negating that rumor. He is a QAnon MAGA. pic.twitter.com/ndDkKykHiH