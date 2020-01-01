وفاة المستشار القانوني د."عبد الكريم شبير" إثر إصابته بفيروس "كورونا"

غزة / سما /

توفي، مساء يوم السبت، المستشار القانوني الفلسطيني د. عبد الكريم شبير، إثر إصابته بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وعمل شبير مدافعاً ومناضلاً عن مئات المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن المبعدين، عاش معاناتهم وآلامهم يوماً بيوم وعاماً بعام.

وقام بإعداد موسوعة بعدد "23" مجلداً يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967م حتى 1994م بمحافظات غزة.

وكانت رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، وكانت بعنوان القواعد المنظمة للإبعاد في القانون الدولي "دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".

وقام بعمل دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد ترشح شبير لانتخابات الرئاسة الفلسطينية في عام 2006 .