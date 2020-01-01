  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة المستشار القانوني د."عبد الكريم شبير" إثر إصابته بفيروس "كورونا"

السبت 09 يناير 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المستشار القانوني د."عبد الكريم شبير" إثر إصابته بفيروس "كورونا"



غزة / سما /

توفي، مساء يوم السبت، المستشار القانوني الفلسطيني د. عبد الكريم شبير، إثر إصابته بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وعمل شبير مدافعاً ومناضلاً عن مئات المعتقلين السياسيين والأمنيين والإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعن المبعدين، عاش معاناتهم وآلامهم يوماً بيوم وعاماً بعام.

وقام بإعداد موسوعة بعدد "23" مجلداً يحتوي على كافة المناشير والأوامر العسكرية الإسرائيلية من سنة 1967م حتى 1994م بمحافظات غزة.

وكانت رسالته العلمية الأكاديمية بأهم الثوابت الفلسطينية، وخاصة بحق العودة وحقوق اللاجئين، وكانت بعنوان القواعد المنظمة للإبعاد في القانون الدولي "دراسة حالة التطبيق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية".

وقام بعمل دراسة علمية حول عزل السجناء السياسيين والأمنيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد ترشح شبير لانتخابات الرئاسة الفلسطينية في عام 2006 .

 

#عبد الكريم شبير #كورونا شبير #غزة شبيرة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

فيديو مرعب : شاب يدهس شقيقه داخل قرية المدية غرب رام الله بسبب خلاف عائلي

بيلوسي تبحث مع رئيس الأركان الأمريكي منع ترامب من شن "حرب نووية"

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

وول ستريت جورنال: رسالة بيلوسي "انقلاب عسكري صغير " على ترامب

الأخبار الرئيسية

عباس

حسين الشيخ يؤكد لقاء الرئيس عباس مع حنا ناصر لتحديد موعد الانتخابات

قيادي فلسطيني: إسرائيل سعيدة لأن الفلسطينيين غير قادرين على الحصول على اللقاحات لأشهر طويلة

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

الربيع العربي

محلل إسرائيلي يكشف عن ما قدمه الربيع العربي لـ "إسرائيل"

وزيرة الصحة: تسجيل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقطاع