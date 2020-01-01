بجهود النائب دحلان.. محطة إنتاج أكسجين ومساعدات طبية تصل غزة غدا بدعم إماراتي

غزة /سما/

قالت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، إنّ الشحنة الثانية من قافلة المساعدات الإماراتية ستصل إلى قطاع غزّة يوم غدٍ الأحد، عبر معبر رفح البري، لافتةً إلى أنّها تتضمن مساعدات طبية لوزارة الصحة بغزّة، لتعزيز الجهود الصحية في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت في بيانٍ صحفي، اليوم السبت، أنّ المساعدات تتضمن محطة إنتاج للأكسجين بجميع ملحقاتها، وأجهزة تنفس صناعي ACM812A VG70 ، ومعدات طبية أخرى.

وجاء في البيان: "استكمالاً لقافلة المساعدات الإمارتية التي وصلت غزّة في يوم 17 ديسمبر 2020، من المتوقع أن تصل ظهر غدٍ الأحد 2020/1/10م الشحنة الثانية عبر معبر رفح البري، بجهود من النائب محمد دحلان ، وتنسيق بين كتلة فتح البرلمانية ووزارة التنمية الاجتماعية في غزّة، بدعم من دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وعبّرت كتلة فتح البرلمانية، عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة بشيوخها كافة، على تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية التي تعصف به، خاصةً في قطاع غزّة المحاصر.