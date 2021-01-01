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أوقاف غزة تُوجّه دعوة لروّاد المساجد عقب قرار استئناف صلاة الجماعة

السبت 09 يناير 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تُوجّه دعوة لروّاد المساجد عقب قرار استئناف صلاة الجماعة



غزة /سما/

وجّه الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، عادل الهور، اليوم السبت، دعوة إلى رواد المساجد عقب قرار استئناف صلاة الجماعة.

ودعا الهور في تصريحات إذاعي، رواد المساجد إلى الالتزام  بالإجراءات الوقاية طوال المكوث بالمسجد ومنها ارتداء الكمامة وعدم الازدحام على أبواب المساجد وإغلاق المتوضأ وعدم السلام والعناق.

وأكّد على قرار الوزارة بأنّه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة الجماعة اعتبارًا، فجر يوم غدًا الأحد، داعيًا كبار السن لعدم الصلاة بالمساجد والصبر حتى نتجاوز المرحلة الحرجة.

وقال: "نوصي بالالتزام والصبر حتى نتجاوز هذه الأزمة والتضرع لله والدعاء له في الصلاة بأن يرفع عنا الوباء"، وفيما يخصّ صلاة الجمعة، أوضح أنّ السماح بإقامتها لا زال مبكرًا.

وأشار إلى أنّ كل مسجد يحتوي على لجنة طوارئ بإشراف إمام المسجد ويتم تعقيم المساجد والتأكد من نظافتها، ومن يأتي للمسجد ويعاني من سعال أو أي أعراض يتم دعوته للخروج من المسجد وعدم الصلاة فيه إلا بعد تماثله للشفاء.

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة #قطاع غزة #فيروس كورونا

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