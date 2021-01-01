الصحة الإسرائيلية: تشخيص 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية لكورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها سجلت 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتي عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة.

وذكرت الوزارة أن سلالتي العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة كانت قد أصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا.

وذكرت أن اكتشاف الإصابات جاء في إطار حملة قادتها الوزارة بهدف الكشف المبكر عن الطفرة ومنع انتشارها في البلاد.

وأكدت الوزارة على أن "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة".

وفي هذه الأثناء، وصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، 150 حالة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير العام لوزارة الصحية، حيزي ليفي، إن الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة تأتي في أعقاب انتشار الطفرة البريطانية، وحول الطفرة الجنوب أفريقية، قال: "لا أستبعد احتمال أن تكون هذه الطفرة بيننا، وإن كانت بمعدلات منخفضة".

وسلالة "بي 117" من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى اكثر من الفيروس الذي كان منتشرا سابقا، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.

وأثار انتشار السلالة "بي 117" (في بريطانيا) وأخرى أكثر نقلا للعدوى ظهرت في جنوب أفريقيا معروفة باسم "بي 1351"، مخاوف من ظهور سلالة مماثلة في الولايات المتحدة.

ويدرس المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إمكانية تخفيف القيود المشددة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك إمكانية الرفع التدريجي للإغلاق الثالث الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم تشديده منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضي.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الأيام الأربعة الأخيرة سجلت انخفاضا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد الفحوصات التي أجريب للكشف عن الحالات جديدة، الأمر الذي قد يعبر عن فعالية الإغلاق في خفض معدلات الإصابة.

وبحسب القناة، فإن المسؤولين يعتقدون بوجود مؤشرات أولية على نجاعة الإغلاق في خفض معدل الإصابات اليومية المسجلة بكورونا. ولفتت القناة إلى أن وزير الأمن، بيني غانتس، يعتقد أن هناك إمكانية لتقليص مدة الإغلاق، إذا كان الانخفاض في معطيات المراضة ثابتا ومستمرا.

وأشارت القناة إلى أنه خلال الأيام الأربعة الماضية، انخفض عدد الإصابات اليومية المسجلة من حوالي 8400 إلى 7600 حالة. كما انخفض معدل الفحوصات الموجبة من 6.8% إلى 6.2%. وأوضحت أن ذلك يأتي بناء على البيانات التي جمعتها وزارة الأمن الإسرائيلية، كجزء من صياغة موقفها المتعلق بالإغلاق والقيود المشددة.

ومع ذلك، أوضحت القناة أن مناطق تفشي الفيروس التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابة، شهدت خلال الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا في معدل الفحوصات اليومية، الأمر الذي يثير مخاوف المسؤولين في جهاز الصحة من إمكانية "انتشار خفي" للفيروس.