غزة: نشطاء يطلقون بالونات حارقة من القطاع نحو المستوطنات

غزة /سما/

اطلق نشطاء فلسطينون صباح اليوم وعصر امس عشرات البالونات الخارقة في مناطق مختلفة على طول الحدود الشرقية.

وقال شهود عيان ان دوي انفجارات سمع نتيجة سقوط البالونات.

واعلنت مجموعات مشتركة من مطلقي البالونات الحارقة والمتفجرة ان اطلاق البالونات جاء في ظل استمرار الحصار على غزة ومماطلة الاحتلال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



واضافت، ولذلك رسالة الأمس واليوم في إطلاق البالونات المتفجرة فقط هي للاحتلال أننا لن نقبل استمرار الحصار وعليه نقول للجميع لا تجعلونا نعود للميدان من جديد فالكل قد خبرنا جيداً وقد أعذر من أنذر".