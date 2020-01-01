رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر .. القناة الرياضية السعودية 4

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد ضمك بث مباشر اليوم السبت 9 كانون ثاني 2021 في سياق لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد وضمك مباشر تبث الساعة 07:55 بتوقيت مكة المكرمة على (KSA Sports 4 HD) قناة السعودية الرياضية الرابعة بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ويطل المذيع طارق الحماد في قيادة الاسيديو التحليلي لمباراة ضمك والاتحاد على القناة السعودية، بينما يسانده من داخل أرضية الملعب المراسل الإعلامي عبد العزيز الجميعة.

ويشارك بالاستيديو التحليلي، المحللين خميس الزهراني ومحمد عبد الجواد؛ للوقوف على الأمور الفنية للقاء، بينما الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد يوضح أداء الحكام والحالات.

رابط مباراة ضمك والاتحاد مباشر:

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، هذه الموقعة المهمة لكلا الفريقين خصوصا الاتحاد الساعي إلى استعادة أمجاده والعودة للمنافسة مجددا.

ويملك الاتحاد في رصيده بجدول ترتيب دوري المحترفين 18 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف الشباب والوحدة، بينما يسعى لخطف الترتيب الثالث اليوم.

ويعد فريق ضمك أكثر الأندية معاناة هذا الموسم، إذ لم يفارق المركز السادس عشر والأخير برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف العين الذي تراجع كثيرا إلى الخلف.