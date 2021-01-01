فتح بوابة جدار الضم والتوسع في كفر ثلث شرق قلقيلية

قلقيلية /سما/

أقدم نشطاء في بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية خلال مسيرة ضد مصادرة الاراضي على فتح بوابة جدار الضم والتوسع قرب منطقة الكسارات.

وقال زكي عودة مدير بلدية كفر ثلث إنه تم فتح البوابة التي يطلق عليها "بوابة الحراب رقم 1263" بالكامل.

وأضاف أن هذه البوابة تعزل أراضي كفر ثلث المزروعة بأشجار زيتون مثمرة ومعمرة، وقد جاء فتحها خلال فعالية مقاومة الجدار والتصدي للتوسع الاستيطاني.

ويشار إلى أن عشرات البوابات الأمنية أقامها الاحتلال على امتداد الجدار العنصري الذي يحيط بأراضي محافظة قلقيلية، ويعزل قرابة 20 الف دونم.