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الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

السبت 09 يناير 2021 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي



غزة/سما/

أكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، أن الإغلاق المسائي، سيكون يوم غدٍ الأحد، من الساعة 8 بدلاً من الساعة 6.30، لافتاً إلى أن ذلك، جاء بعد تحسن طفيف بالحالة الوبائية.

وقال البزم في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، اليوم السبت: "خلال الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، نجد التزاماً عالياً من قبل المواطنين، وكان لهذا الالتزام أثر واضح بخفض عدد الإصابات".

وفي السياق ذاته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن قرار منع التجمعات لا يزال سارياً، ويتم متابعة منع إقامة بيوت العزاء والأفراح، لافتاً إلى أن التزام المواطنين بهذا القرار، يساعد كثيراً في مواجهة انتشار الفيروس.

وبخصوص معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، قال البزم: "ندرك صعوبة أوضاع العالقين، بالإضافة لوجود الكثير من الحالات الإنسانية بحاجة ماسة للسفر من غزة، ونتواصل مع الجانب المصري؛ لفتح المعبر، وتلبية حاجة الناس، ولكن لا يوجد حتى اللحظة أي معلومة عن فتح المعبر".

#وزارة الداخلية بغزة #الاغلاق المسائي #اياد البزم #الحالة الوبائية #الحجر الصحي #قطاع غزة #معبر رفح

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