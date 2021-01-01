روحاني: إيران تمنع الشركات الأجنبية من اختبار لقاحات كورونا على مواطنيها

طهران / وكالات /

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، عن أن طهران تمنع الشركات الأجنبية من إدراج إيرانيين في تجاربها على لقاح فيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني روحاني في تصريح متلفز، إن شركات أجنبية لم يذكر اسمها، سعت إلى احضار جرعات لقاح تجريبية للبلاد، لكن وزارة الصحة الإيرانية رفضت عروضها.

ونقلت رويترز عن روحاني قوله "شعبنا لن يكون وسيلة اختبار لشركات تصنيع اللقاحات" مضيفا أن البلاد ستمضي قدما في شراء لقاحات أجنبية "آمنة".

وتحاول شركات المستحضرات الطبية دائما التأكد من أن تجارب اللقاحات الخاصة على نطاق العالم، آمنة وفعالة للأشخاص من مختلف المجموعات العرقية.

وجاء البيان بعد يوم واحد من إعلان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن البلاد لن تستورد اللقاحات من شركات مقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ووصف تطعيماتهم بأنها "غير جديرة بالثقة"، متهمًا أن لندن وواشنطن يمكن أن تسعيا في الواقع الى نشر المرض. واضاف المرشد الأعلى إن بلاده ستشتري اللقاحات من مصدر آخر، في إشارة مرجحة إلى روسيا والصين، اللتين طرحتا اللقاحات الخاصة بهما.

وبدأت طهران الشهر الماضي، هي الأخرى تجارب بشرية على لقاح خاص من انتاج مختبراتها، في الوقت الذي كانت تؤكد فيه أن العقوبات الأمريكية أعاقت جهودها للحصول على اللقاحات في الخارج.