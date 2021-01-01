رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد الرائد بث مباشر الآن

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الرائد والتعاون بث مباشر المقررة اليوم السبت 9 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة التعاون والرائد مباشر تبث على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق مشاري القرني من استاد مدينة الملك عبدالله الساعة 03:30.

وتضمنت تشكيلة التعاون لمواجهة اليوم بقيادة باتريس كارتيرون، كاسيو أنجوس، ياسين بروناي، إياغو سانتوس، عبدالله ساني، عبدالله الجوعي، ليندر تاوامبا، سميحان النابت.

أما تشكيلة الرائد بقيادة المدرب بيسنيك هاسي فقد جاء فيها، عز الدين دوخة، عبدالله الفهد، حسين الشويش، فواز فلاتة، سلطان الفرحان، عبدالله المقرن، محمد فوزير، جلال الداودي.

ويسعى التعاون للعودة إلى المربع الذهبي إذ يملك حاليا 17 نقطة بفارق الأهداف أمام الفتح والاتفاق وأبها والقادسية، وخلف الاتحاد بنقطة واحدة في الترتيب الخامس.

أما الرائد الذي يعاني في مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف الباطن، يأمل في تحقيق المفاجأة والانتصار الجديد.

وتمثل مباراة الرائد والتعاون أهمية كبيرة لمشجعي الفريقين، إذ ستكون الغلبة للجانب الأكثر جاهزية، وسط توقعات بأن تشهد سيناريو غير مسبوق في الديربي الصعب جدا.