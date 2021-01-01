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تواصل فعاليات احياء يوم الشهيد في بيت لحم

السبت 09 يناير 2021 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم السبت، فعالية مركزية، احياء ليوم الشهيد الفلسطيني "تحت شعار "احياء يرزقون"، من خلال زراعة أشتال الزيتون باسم كل شهيد، وذلك في حديقة مستشفى الطب النفسي الحكومي في بيت لحم. 

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد "ان زراعة شتلة زيتون باسم كل شهيد هي تخليد للشهداء، وإصرار وعهد بالاستمرار في مسيرة الشهداء من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف". 

من جانبه، قال رئيس قسم العمل التطوعي في المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد البدن، ان هذه الفعالية تأتي استكمالا للفعاليات التي أقيمت في الأرياف الثلاثة (الغربي، والجنوبي، والشرقي)، وتمت خلالها زراعة بما يقرب من 270 شتلة زيتون. 

وأضاف البدن ان اليوم ستتم زراعة 250 شتلة زيتون بأسماء الشهداء في المدن الثلاث الرئيسة (بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور)، والمخيمات الثلاثة (الدهيشة، وعايدة، والعزة)، وكذلك الخضر، والدوحة، وارطاس. 

#يوم الشهيد #فعاليات #بيت لحم

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