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أوقاف غزة تدعو رواد المساجد للإلتزام بإجراءات الوقاية وتتحدث عن صلاة الجمعة..

السبت 09 يناير 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تدعو رواد المساجد للإلتزام بإجراءات الوقاية وتتحدث عن صلاة الجمعة..



غزة / سما /

أعلن الناطق باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة عادل الهور، أن فتح المساجد والمقرر فجر يوم غدًا الاحد سيكون لصلوات الجمع العادية، مؤكدًا أن السماح بإقامة صلاة الجمعة لا زال مبكرًا

وقال الهور في تصريحات إذاعية اليوم السبت: "نوصي بالالتزام والصبر حتى نتجاوز هذه الأزمة والتضرع لله والدعاء له في الصلاة بأن يرفع عنا الوباء".

وطالب رواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الوقاية طوال المكوث بالمسجد ومنها ارتداء الكمامة وعدم الازدحام على أبواب المساجد وإغلاق المتوضأ وعدم السلام والعناق، داعيًا كبار السن لعدم الصلاة بالمساجد والصبر حتى نتجاوز المرحلة الحرجة.

ولفت إلى أنه لكل مسجد لجنة طوارئ بإشراف إمام المسجد ويتم تعقيم المساجد والتأكد من نظافتها، ومن يأتي للمسجد ويعاني من سعال أو أي أعراض يتم دعوته للخروج من المسجد وعدم الصلاة فيه إلا بعد تماثله للشفاء.

#وزارة الأوقاف #صلاة الجمعة #المساجد #فيروس كورونا #كورونا

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