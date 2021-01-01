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القدرة يكشف مصير استمرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

السبت 09 يناير 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدرة يكشف مصير استمرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت



غزة / سما /

أكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة  بغزة ، أن الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، أثبت نجاحه في خفض معدل الإصابة، ومنحنى الإصابات الخطيرة والحرجة بفيروس (كورونا).

وقال القدرة في تصريحات إذاعية : "هذه إجراءات مناسبة، ونعتقد أن الإغلاق، يجب استمراره بالفترة المقبلة، وتقييم الحالة الوبائية؛ وأخذ القرارات والإجراءات المناسبة".


وأشار الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، إلى أن تراجع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، لا يعني السيطرة على الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وبيّن أن "الأرقام تشهد انخفاضاً ملحوظاً بأعداد الإصابات الحرجة بنسبة 57%، والحالات المصابة بشكل عام انخفضت مؤخراً بنسبة 20% عن حالات الذروة، وهذه القراءات اليومية تشير إلى طبيعية الحالة الوبائية، وهذه الفترة حساسة للغاية وندعو لتظافر الجهود من أجل تسطيح منحنى الوباء في قطاع غزة".

 
#أشرف القدرة #الصحة بغزة #الصحة #كورونا #الاغلاق الشامل

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