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أول سيارة قطرية تعبر السعودية بعد فتح الحدود..فيديو

السبت 09 يناير 2021 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول سيارة قطرية تعبر السعودية بعد فتح الحدود..فيديو



الرياض/سما/

فتحت كل من السعودية وقطر، صباح اليوم السبت، المعبر البري الحدودي بينهما.

وقال مصدر قطري لوكالة فرانس برس: "نعم، الحدود مفتوحة"، بينما أكد مصدر آخر أن معبر أبو سمرة الذي يبعد نحو 120 كيلومتر عن العاصمة الدوحة، استأنف عمله قرابة الساعة 7 ت غ.


وأعلنت قطر عن إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد للقادمين من الجانب السعودي، مؤكدة أنها ستطلب من القادمين تقديم نتيجة فحص سلبي بالإضافة للخضوع إلى فحص إضافي عند الحدود، والحجر لمدة أسبوع واحد في فندق تحدده الحكومة.

من جانبها أعلنت الجمارك السعودية اليوم السبت، عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى، كما قامت قوات حرس الحدود بإزالة الحواجز الأسمنتية، فيما تواجدت بالمنفذ قطاعات الجوازات والجمارك، حسب موقع عاجل السعودي.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانوا قد قرروا مقاطعة قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران.

وأغلقت البلدان الأربعة مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية معها، وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.


وفي قمة العلا التي عقدت الأسبوع الماضي وقعت الدول الأربع وقطر على بيان قضى بإنهاء الازمة الخليجية وإقرار مصالحة بين أطرافها، وبالتالي رفع القيود.

وكان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن في 4 من كانون الثاني/يناير الماضي أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجي

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