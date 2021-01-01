"التعاون" تفتح باب التسجيل لمنح مشروع دعم صمود المشهد الثقافي الفلسطيني

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة التعاون، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل لمنح مشروع "دعم صمود المشهد الثقافي وفرص الشباب الفلسطيني"، للمؤسسات الفلسطينية العاملة في القطاع الثقافي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن مكونات المشروع تشمل منح تصل قيمتها الكلية إلى نحو 980 ألف دولار أميركي، لدعم التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني من خلال الصناعات الثقافية، ودعم صمود المؤسسات والأفراد العاملين في المشهد الثقافي الفلسطيني، حيث يستهدف المشروع الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي عام 1948، وقطاع غزة.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز النشاط الثقافي بين أوساط الشباب ذوي المهارات الإبداعية، وذلك عبر دعم صمود المؤسسات والأفراد العاملين في المشهد الثقافي الفلسطيني من أجل حماية ونشر الهوية الثقافية والرواية الفلسطينية محلياً ودولياً والترويج لها، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني من خلال الصناعات الثقافية وتعزيز فرص العمل ضمن القطاع والتمكين الاجتماعي والثقافي من أجل تعزيز الهوية الثقافية، وتعزيز التمكين الاجتماعي والثقافي من خلال الفنون الادائية وغيرها كأدوات مجتمعية قادرة على التأثير والتغيير والارتقاء في التعبير عن الهوية الثقافية الفلسطينية الفردية والجمعية.

وقالت إن المشروع سيعمل على تنفيذ عدة أنشطة، أهمها: توفير منح تطوير لمؤسسات القطاع الثقافي، التي تهدف إلى تطوير خطط تدعم استدامة اقتصادية للمؤسسة من خلال مراجعة للخطط الاستراتيجية، ودعم أنشطة البرامج القائمة في المؤسسة، وتوفير منح إنتاج لفنانين فلسطينيين محليين وفي الشتات تعبر عن هويتهم الثقافية الفردية والجمعية، واستحداث مساقين أكاديميين متخصصين في الإنتاج الموسيقي داخل جامعة محلية، ودعم مبادرات شباب مبدع ريادي في الصناعات الثقافية بالتعاون مع برنامج تمكين الشباب في مؤسسة التعاون، وإنتاجات مرئية توثق فترات مختلفة من تاريخ القضية الفلسطينية، ودراسة تقييمية لتدخلات البرنامج والدروس المستفادة، ووضع أولويات التدخلات المستقبلية في فلسطين ولبنان.