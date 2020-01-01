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وزيرة الصحة: تسجيل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقطاع

السبت 09 يناير 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 26 حالة وفاة و855 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقطاع



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت 9 يناير 2020 ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات  1.0% من مجمل الإصابات.

وأضافت بأنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية " سلفيت 1، طوباس 1، رام الله 5، الخليل 1، قلقيلية 3، ضواحي القدس 2"، قطاع غزة 9 وفيات ، مدينة القدس 4 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (23)، طولكرم (29)، نابلس (46)، طوباس (17)، رام الله (59)، جنين (34)، الخليل (33)، قلقيلية (9)، ضواحي القدس (14)، أريحا (2)، بيت لحم (14)"، قطاع غزة (347)، مدينة القدس (228). 

وذكرت ، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (25)، طولكرم (50)، نابلس (105)،، طوباس (11)، رام الله (212)، جنين (60)، الخليل (59)، أريحا (14)، بيت لحم (111)"، قطاع غزة (555)، مدينة القدس (220).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس  الاصطناعي.
 

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #مي الكيلة #غزة #رام الله #قطاع غزة

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