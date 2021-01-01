الصين تعتزم توزيع لقاح كورونا مجانا

وكالات / سما /

تعتزم وزارة الصحة في الصين توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا على أفراد شعبها، بمجرد أن يكون متاحا بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة الدولية عن المسؤول باللجنة الوطنية للصحة الصينية تشنغ توشنغ قوله إن الحكومة الصينية يمكنها توفير اللقاحات مجانا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل ، مشددا على أنه لا ينبغي أن يدفع الشعب الصيني سنتا واحدا مقابل اللقاح".

وأعلنت بكين موافقتها على أول لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا للاستخدام العام، في أواخر ديسمبر، حيث تم إعطاء ثلاثة لقاحات لمجموعات محدودة معرضة لخطر الإصابة بالعدوى، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، من خلال برنامج للاستخدام في حالات الطوارئ.

وتم توسيع نظام التطعيم في منتصف ديسمبر الماضي، ليشمل المزيد من المجموعات الرئيسية، مثل العاملين في قطاعي الغذاء والنقل العام، وذلك بهدف محاولة وقف عودة ظهور الفيروس في فصلي الشتاء والربيع.

وأعلنت السلطات الصينية، نهاية العام الماضي عن موافقتها على إطلاق أول لقاح ضد فيروس كورونا في السوق المحلي.

ومنحت إدارة المنتجات الطبية في البلاد رسميًا "تصريح تسويق مشروط" للقاح شركة "سينوفارم" للأدوية الصينية، حسبما نقلت قناة " CGTN News" المحلية.